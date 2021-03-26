В «Газпроме» назвали сроки завершения прокладки «Северного потока - 2»

Газопровод «Северный поток - 2» будет достроен в 2021 году. Работы по прокладке труб выполнены на 90-92%. С таким заявлением выступил председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков.

«Работа активная идет, там осталось совсем немного. Конечно, в этом году он будет закончен, однозначно. Жалко потерянного времени, но так получилось», - приводит ТАСС слова Зубкова.

Проект «Северный поток - 2» предполагает прокладку двух ниток газопровода по дну Балтийского моря из России в Германию. После запуска его проектная мощность составит 55 миллиардов кубометров топлива в год. Против реализации проекта выступают США, рассчитывающие поставлять в Евросоюз собственный сжиженный газ, Украина, опасающаяся потери статуса страны-транзитера, Польша и страны Прибалтики.