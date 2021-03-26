Диетолог назвала простые, но эффективные привычки для худеющих

Следование простым привычкам поможет человеку избавиться от лишних килограммов. Об этом рассказала американский диетолог Райли Торнтон. Как посоветовала специалист, во-первых, следует следить за количеством съеденных снеков. Например, чипсы стоит пересыпать в миску, вместо того чтобы угощаться ими прямо из пачки. По мнению диетолога, этот простой трюк поможет лучше контролировать размер порции, пишет WTVY.

Во-вторых, эксперт призвала наполнять свои тарелки яркими овощами или фруктами, которые, с одной стороны, сделают блюдо красивым и аппетитным, а с другой - наполнят организм питательными веществами.

Кроме того, не стоит забывать о движении, указала специалист. По ее мнению, можно не посещать тренажерный зал, а устраивать себе дома десятиминутные танцевальные вечеринки и не пренебрегать прогулками. Если люди найдут занятия по душе, меньше шансов, что тренировки будут заброшены.