Россия и Мьянма продолжат углублять военное и военно-техническое сотрудничество

Россия придерживается стратегической линии на активизацию отношений с Мьянмой, государства намерены развивать военное и военно-техническое сотрудничество. Об этом сообщает Минобороны России по итогам переговоров заместителя министра обороны РФ генерал-полковника Александра Фомина с председателем Государственного административного совета, главнокомандующим Вооруженными силами Мьянмы старшим генералом Мин Аунг Хлайном.

Фомин отметил, что Мьянма является надежным союзником и стратегическим партнером РФ в Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом.

«Вы, уважаемый господин старший генерал, в прошлом году принимали участие в нашем параде, в юбилейном параде, посвященном 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. И этот наш визит - ответ на ваш. В этих событиях нас объединяет борьба наших народов против гитлеровского фашизма и японского милитаризма», - сказал глава российской делегации.

Во время переговоров стороны дали положительную оценку динамично развивающимся взаимовыгодным отношениям в военной области и подтвердили стремление максимально эффективно задействовать наработанный потенциал для углубления военного и военно-технического сотрудничества в духе стратегического партнерства.