В Петербурге спустили на воду подлодку «Магадан» для Тихоокеанского флота. Она оснащена ударным ракетным комплексом «Калибр» и мощным торпедным вооружением.

Субмарины этой серии могут обнаружить цель на дистанции, на которой они сами недосягаемы для радаров противника. За что в НАТО получили прозвище «Черная дыра».

Главное ударное оружие подлодки - крылатые ракеты «Калибр-ПЛ», которые выстреливаются из торпедного аппарата. Именно такими ракетами стреляла по террористам на территории Сирии подводная лодка проекта 636.3 «Ростов-на-Дону».

Подводные лодки модифицированного 636-го проекта имеют более высокую (по сравнению с предыдущими проектами) боевую эффективность. Помимо минно-торпедного вооружения (шесть носовых торпедных аппаратов с боекомплектом 18 торпед или 24 мины), «Варшавянки» имеют собственные средства ПВО. Они включают переносной зенитно-ракетный комплекс«Стрела-3» либо «Игла», вооруженные управляемыми ракетами класса «поверхность-воздух». На ходовом мостике оборудован специальный герметичный кранец для ПЗРК.