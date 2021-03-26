В снежном плену: мощная лавина накрыла автотрассу в Дагестане

Новая мощная лавина сошла сегодня утром в Дагестане. Снегом была заблокирована автотрасса, без транспортного сообщения с большей частью республики остались три района. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта региона.

Для расчистки дороги направлена тяжелая техника. Объем масс, которые предстоит убрать, еще уточняется. В данный момент спасатели помогают жителям откапывать дома и хозпостройки в селах, где накануне также сошла лавина.