В снежном плену: мощная лавина накрыла автотрассу в Дагестане
В данный момент спасатели помогают жителям откапывать дома и хозпостройки в селах.
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Новая мощная лавина сошла сегодня утром в Дагестане. Снегом была заблокирована автотрасса, без транспортного сообщения с большей частью республики остались три района. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта региона.
Для расчистки дороги направлена тяжелая техника. Объем масс, которые предстоит убрать, еще уточняется. В данный момент спасатели помогают жителям откапывать дома и хозпостройки в селах, где накануне также сошла лавина.