«Стрижи» и «Русские витязи» выполнили пуски ракет: кадры из кабины

Экипажи авиационных групп высшего пилотажа «Русские витязи» и «Стрижи» провели совместные учения. Стартовали истребители с аэродрома Кубинка, а сами стрельбы прошли на полигоне Ладога.

Летчики авиагруппы «Русские витязи» впервые провели пуски управляемых ракет Р-73 на самолетах Су-35С. Также в учениях были задействованы истребители МиГ-29 и Су-30СМ.

Во время тренировки с одного из самолетов сбрасывали парашютные мишени, которые имитировали различные тепловые цели. Молодые экипажи «Стрижей» выполнили пуски ракет по воздушным целям.

«Русские витязи» - единственная пилотажная группа в мире, которая совершает полеты на тяжелых истребителях.

Нужно подчеркнуть, что «Витязи» выполняют высший пилотаж на серийных образцах боевых машин и регулярно подтверждают навыки военных летчиков. Группа сформирована в 1991 году на базе 1-й авиационной эскадрильи 234-го гвардейского Проскуровского смешанного авиационного полка, базировавшегося на подмосковном аэродроме Кубинка. Выполняет групповой и одиночный пилотаж на многоцелевых высокоманевренных истребителях Су-27П и Су-27УБ. В 2016 году группа начала эксплуатацию новых самолетов Су-30СМ. В 2019 году получены новые самолеты Су-35С.

«Стрижи» - авиационная группа высшего пилотажа Военно-воздушных сил России. Выполняет групповой и одиночный пилотаж на многоцелевых высокоманевренных истребителях МиГ-29.

«Стрижи» способны выполнить фигуры высшего пилотажа, осуществляемые группой и парой самолетов, а также поодиночке. В комплекс выступлений входят такие пилотажные порядки, как «пирамида», «молот», «звезда», «стрела», «крест» и «крыло».

Вместе с «Русскими витязями» «Стрижи» выполняют уникальную фигуру «Кубинский бриллиант», когда в смешанном строю идут сразу девять истребителей Су-30 и МиГ-29.