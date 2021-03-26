ФСБ задержала участников группы экстремистов в Ростове-на-Дону

ФСБ России сообщила о пресечении деятельности экстремистской группы в Ростове-на-Дону. По данным ведомства, ее участники занимались вандализмом, а также проводили подготовку акций прямого действия с использованием зажигательных устройств.

Речь идет о нанесении оскорбительных надписей и применении так называемых «коктейлей Молотова» против зданий органов власти.

В Центре общественных связей ФСБ уточнили, что спецслужба задержала трех участников группы, которые планировали акцию вандализма против здания одного из отделов ОВД. Еще трех человек допрашивают в полиции.

В ведомстве отметили, что участники группы дали признательные показания об уже совершенных преступлениях, а также рассказали о только запланированных акциях.

Кроме того, предполагаемый организатор группы сообщил, что черпал идеи о «методах экстремистской деятельности» из одного из каналов в Telegram. Мужчина указал, что модерация указанного чата велась из Польши.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. В отношении задержанных будут приняты дополнительные процессуальные решения.