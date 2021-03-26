Мать «девочки-маугли» из Подмосковья уличили в пропаганде фашизма

Мать истощенной девочки, которую обнаружили в подмосковном Талдоме, уличили в пропаганде фашизма. Следователи возбудили еще одно уголовное дело, изучив публикации женщины в социальных сетях.

Это фотографии и видео, пропагандирующие фашизм. Подозреваемой назначена судебно-медицинская и психиатрическая экспертизы. Она находится под подпиской о невыезде. Две ее дочери, 6 и 12 лет, сейчас проходят обследование в детском отделении больницы. Ситуация находится под контролем уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой.

О шокирующем инциденте стало известно 24 марта. Сотрудники полиции попытались остановить подозрительного мужчину для проверки документов. Тот скрылся в оконном проеме одного из домов, куда проследовали стражи порядка.

Увиденное шокировало патрульных. В доме среди куч мусора находилась маленькая девочка. За ребенком никто не следил и не ухаживал. Малолетнюю госпитализировали, а ее мать задержали. Дальнейшей судьбой детей будут заниматься органы опеки.