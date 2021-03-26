Обменяться опытом и договориться о сотрудничестве: в Москву прибыла делегация сирийских медиков

В Москву прибыла делегация сирийских медиков, в том числе представители Университетской клиники Аль-Асада. Визит готовил МИД России совместно с Министерством обороны, Минздравом, Россотрудничеством и столичными властями.

За несколько дней врачи из Дамаска планируют посетить несколько больниц и госпиталей. При этом специалисты планируют не только посмотреть, но и поучаствовать в сложнейших операциях. Одну из таких - по эндопротезированию - провели в Федеральном биофизическом центре им. Бурназяна ФМБА России. Женщине с переломом шейки бедра вживили специальный имплантат российского производства.

«Сегодня в присутствии российских коллег мы наблюдали проведение операции по замене протеза и конечностей. Также медики обсудили вопросы оказания содействия Сирийской Республике в деле обеспечивания искусственными протезами, а также содействие в других областях для восстановления разрушенной войной системы здравоохранения Сирии», - рассказал директор военного госпиталя «Тишрин» в Дамаске Муфид Дарвиш.

В ближайшее время в Москве и Дамаске откроются два новых центра по подготовке травматологов-ортопедов. А еще столичная мэрия готовит к отправке в сирийскую столицу партию гуманитарной помощи для школьников.