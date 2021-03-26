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Гусев оценил поступок вставшего перед матчем на колено арбитра Левникова

Ян Брацкий
11:30 26.03.2021
По мнению телекомментатора, отсутствие четких правил со стороны UEFA позволяет футболистам и арбитрам самостоятельно принимать решения.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: FC Anzhi Makhachkala, Twitter, Globallookpress
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Российский телекомментатор Виктор Гусев считает преклонение футболистами колена в поддержку движения за права темнокожих личным делом каждого. Так он прокомментировал произошедшее на матче сборных Англии и Сан-Марино, где российский арбитр Кирилл Левников встал на колено из солидарности с движением BLM вместе с другими игроками. Его примеру последовала вся судейская бригада.

«Это личное дело каждого. Кто как относится к эффективности этой меры. Естественно, все против расизма, это понятно. Но кто-то считает, что это достаточная мера, а кто-то думает, что это несерьезно. UEFA на этот счет четких правил не вводило, насколько я знаю. Они сказали, что не будут и не могут никого наказывать за отказ встать на колено. Если правила единого нет, то это личное дело каждого», - отметил в разговоре со «Звездой» Гусев.

Неделю назад другой футбольный арбитр из России Сергей Карасев отказался вставать на колено перед матчем «Манчестер-Сити» - «Боруссия». Тогда мнения болельщиков разделились. Одни подвергли судью резкой критике, другие высоко оценили его профессионализм.

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