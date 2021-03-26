Мясников дал совет опасающимся вакцинации от COVID-19 россиянам

Россиянам, которые бояться вакцинироваться от COVID-19, стоит подумать о возможных последствиях инфицирования коронавирусом. Об этом «Московскому комсомольцу» рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

«А вы не боитесь заболеть? А вы не боитесь умереть? Оставить своих родных без вас, не увидеть внуков, правнуков? Вот этого надо бояться», — сказал он.

Мясников подчеркнул, что для людей старше 60 лет иммунизация имеет особенно большое значение: таким путем пожилые люди спасают себе жизнь.

Специалист отметил, что люди с хроническими заболеваниями ошибаются, полагая, что прививка может им навредить.

«Поймите простую истину: как раз наличие хронических заболеваний является строгим показанием к вакцинации. Здоровый человек поболеет и оклемается, а человек с хроническими заболеваниями может и умереть», — заявил врач.

По словам Мясникова, повсеместная вакцинация является подтверждением того, что изначально специалисты были правы: прививка никаких серьезных побочных явлений не вызывает.