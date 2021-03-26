Метеорный поток или обломки ракеты: таинственный каскад огней в небе над США сняли на видео

Жители США сообщили в соцсетях о загадочном свечении в ночном небе на западе страны. Национальная метеорологическая служба Сиэтла заявила, что, вероятнее всего, каскад огней был вызван падением обломков второй ступени ракеты Falcon 9.

«Пока мы ждем дальнейшего подтверждения по деталям, вот та неофициальная информация, которая у нас пока есть. Яркие объекты в небе, о которых сообщали многие, были обломками второй ступени ракеты Falcon 9, которые не сгорели на сходе с орбиты», - говорится в сообщении.

Ознакомившись с кадрами явления, опубликованными в Сети, специалисты заявили, что данное свечение мало напоминает болид или схожий с ним объект из-за скорости летящих объектов.