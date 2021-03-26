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Игра на выбывание: разведчики ЮВО на скорость преодолели условное минное поле, чтобы уничтожить «противника» на огневом рубеже

Тимур Шерзад
11:43 26.03.2021
Мишени поражались из стрелкового оружия. Кроме того, разведчики метали ножи, заточенные лопатки и учебные гранаты - в зачет шли как точность, так и потраченное время. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Разведчики ЮВО бьются за победу в окружном этапе конкурса АрМИ «Отличники войсковой разведки» на полигоне Гвардеец в Чечне. 

На данный момент завешена часть конкурса, где разведчикам надо было преодолевать участок естественных и условных минно-взрывных заграждений. 

Задевая заряд, участник считался выбывшим из строя, и оставшиеся боеспособными члены команды подходили к огневому рубежу уже без него. Таким образом, чем больше бойцов проходило условное минное поле, тем проще им было на стрельбах.

Мишени поражались из стрелкового оружия. Кроме того, разведчики метали ножи, заточенные лопатки и учебные гранаты - в зачет шли как точность, так и потраченное время. 

Еще разведчикам надо было сориентироваться и вывести группу в район сбора после выполнения задач, по пути проведя подрыв объекта условного противника. В процессе им предстояло воспользоваться бронемашиной и совершить марш-бросок на 15 километров. 

В дальнейшем военнослужащим предстоит преодолеть 800-метровую «Тропу разведчика», на которой будет располагаться более двух десятков препятствий. 

Всего на окружном этапе конкурса были задействованы 100 лучших разведчиков ЮВО. Победители будут представлять свой округ на всеармейском этапе - он пройдет в Новосибирске во второй половине мая. 

 

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