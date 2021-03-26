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Выжигая полигон: артиллеристы накрыли «Градом» позиции «противника» под Нижним Новгородом

Андрей Аркадьев
10:33 26.03.2021
В общей сложности было уничтожено более 50 различных целей.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Позиции «противника» накрыли «Градом» артиллеристы гвардейской танковой армии Западного округа в Нижегородской области.

Расчеты РСЗО «Град» и минометных комплексов «Сани» получили координаты расположения целей в режиме реального времени. На пункт управления они поступили от беспилотников через комплекс разведки, управления и связи «Стрелец». Это позволило артиллеристам нанести удар максимально оперативно и точно. В общей сложности было уничтожено более 50 различных целей.

РСЗО «Град» - полевая 122-мм реактивная система залпового огня. Возможности этой системы позволяют уничтожать скопления живой силы, бронетехники и огневых средств противника. Принята на вооружение советской армии в 1963 году. Калибр используемых снарядов - 122 мм, количество направляющих - 40 штук.

«Сани» - возимый миномет калибра 120 мм. Представляет собой гладкоствольную жесткую систему, заряжание производится с дула. На дульной части установлен предохранитель от двойного заряжания. В состав миномета входят транспортная машина, 120-мм миномет и колесный ход.

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