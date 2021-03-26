Фигуристы Мишина и Галлямов победили на ЧМ в соревнованиях для спортивных пар

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов одержали победу на чемпионате мира в Стокгольме в соревнованиях для спортивных пар. По итогам короткой и произвольной программ спортсмены набрали 227,59 балла.

Второе место заняли победители предыдущего чемпионата мира из Китая - Суй Вэньцзин и Хань Цун (225,71). На третьем месте российская пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (217,63).

Мишина и Галлямов участвовали в чемпионате мира впервые. Они являются бронзовыми призерами финала Гран-при, чемпионами мира среди юниоров.

Российская сборная выступает на чемпионате как команда Федерации фигурного катания на коньках России (The Figure Skating Federation of Russia, FSR) в связи с ограничениями антидопингового агентства WADA. Вместо национального гимна на церемонии награждения прозвучал фрагмент из Концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.