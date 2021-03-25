Имперская роскошь: в Петергофе завершена масштабная реставрация дворца Монплезир

В Петергофе завершилась комплексная реставрация Екатерининского корпуса дворца Монплезир, которая стартовала в 2018 году. Она стала первой с послевоенного времени.

В здании был обновлен фасад, два крыльца и решетки с вензелями. Мастерам удалось привести в порядок лепку, изразцовые печи, камины. В корпус вернули обновленные люстры, монументальную живопись, лепнину, воссозданные по историческим образцам портьеры.

В экспозицию вернули ценнейшие раритеты. В их числе - знаменитый Гурьевский сервиз, произведенный в начале XIX века на Императорском фарфоровом заводе. Это 500 предметов, которые использовались только в особо торжественных случаях. На тарелках, бутылочных передачах, холодильниках для вина и мороженого были помещены живописные композиции с видами Петербурга и его окрестностей, жанровые сцены, уличные типы, изображения населявших Россию народов.



В Екатерининском корпусе полным ходом идет формирование экспозиции. Подготовка к открытию музея займет пару месяцев. Оценить работу мастеров можно будет в конце мая, когда дворец распахнет свои двери для посетителей.