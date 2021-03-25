Врач рассказала, как накопление жира поможет сбросить лишний вес

Существует несколько типов жировой ткани - белая, бурая и бежевая. Для того, чтобы прийти в форму, следует сгонять белый жир и стараться копить бурый. Это значит, что требуется больше холода, свежего воздуха, физической активности, закаливания. Об этом рассказала эндокринолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Зухра Павлова.

«Белый жир, если говорить не слишком сложно, это полноценное хранилище энергии и фабрика по производству веществ, которые вызывают воспаление. Бурый жир, наоборот, вобрал в себя самое лучшее. Например, он защищает нас от холода. Его очень много у младенцев: таким образом природа уберегает малышей от негативного воздействия холода. С возрастом процент бурой жировой ткани падает», - объяснила врач на странице в Instagram.

По словам Павловой, существуют наблюдения, подтверждающие, что больше бурого жира у людей, работающих на холоде, у спортсменов, среди которых по количеству бурой ткани лидируют, скорее всего, пловцы: их терморегуляция подвергается большим испытаниям.

«В буром жире очень много митохондрий — энергетических и тепловых печей организма. Поэтому там постоянно сжигаются свободные жирные кислоты. Причем с интенсивностью раз в пять больше обычного. То есть чем больший процент бурого жира, тем легче нам похудеть», - рассказала она.

Кроме того, эндокринолог отметила, что о бежевой жировой ткани ученым на данный момент известно далеко не все. Установлено, что ее больше у людей, чем у животных. В результате исследований выяснилось, что активация симпатической нервной системы стимулирует рост бежевого жира.