В составе популярных санитайзеров обнаружено провоцирующее рак вещество
Всемирная организации здравоохранения относит бензол к самым рискованным веществам наравне с асбестом.
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В составе некоторых средств для дезинфекции рук обнаружен канцероген, способный спровоцировать рак. Это выяснилось в ходе проверки медицинских препаратов в США.
Эксперты нашли следы бензола в санитайзерах, которые уже поступили на рынок в разгар пандемии новой коронавирусной инфекции.
Согласно вердикту инспекторов, опасное вещество содержится в 17 процентах из проверенных 260 бутылок. Как сообщает Bloomberg, все они от самых различных производителей. Помимо прочего, в некоторых емкостях содержится и вовсе контрафактный продукт, не имеющий ничего общего с дезинфекцией.