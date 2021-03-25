В стране и мире Коронавирус В составе популярных санитайзеров обнаружено провоцирующее рак вещество Ян Брацкий Всемирная организации здравоохранения относит бензол к самым рискованным веществам наравне с асбестом. © Фото: Cadu Rolim, Keystone Press Agency, Globallookpress Читайте нас на: В составе некоторых средств для дезинфекции рук обнаружен канцероген, способный спровоцировать рак. Это выяснилось в ходе проверки медицинских препаратов в США. Эксперты нашли следы бензола в санитайзерах, которые уже поступили на рынок в разгар пандемии новой коронавирусной инфекции. Согласно вердикту инспекторов, опасное вещество содержится в 17 процентах из проверенных 260 бутылок. Как сообщает Bloomberg, все они от самых различных производителей. Помимо прочего, в некоторых емкостях содержится и вовсе контрафактный продукт, не имеющий ничего общего с дезинфекцией. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика