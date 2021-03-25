Шаг в бездну: иностранные курсанты новосибирского ВВКУ впервые прыгнули с парашютом

В Новосибирском высшем военном командном училище курсанты спецфакультета готовятся к первым прыжкам с парашютом. Особенностью этого факультета является то, что обучение там проходят более 200 военнослужащих из стран Азии, Африки и Ближнего Востока. К четвертому году обучения курсанты неплохо освоили русский, поэтому прекрасно понимают командиров.

Событие знаменательное не только для будущих офицеров, но и для всего факультета. Впервые за его десятилетнюю историю было принято решение добавить в программу эти прыжки.

«Я прыгаю первый раз. Сложно было начать, но сейчас я уже привык», - признался курсант Сталонн Нтсуму.

Обучение и последний инструктаж позади. Впереди подъем на борт вертолета и решающий шаг в бездну на высоте 800 метров. Погода отличная и условия для прыжков идеальные, отмечают командиры.