Лавров оценил работу по налаживанию производства «Спутник V» в Сеуле

Глава МИД России Сергей Лавров позитивно оценил процесс налаживания производства вакцины «Спутник V» в Южной Корее. По его мнению, это является позитивным примером совместной борьбы двух государств с коронавирусной инфекцией. Об этом глава российского внешнеполитического ведомства заявил на переговорах со своим южнокорейским коллегой Чон Ый Еном.

«Россия и Республика Корея здесь показывают очень позитивный пример, в том числе через налаживание процесса производства российской вакцины «Спутник V» в вашей стране», - сказал Лавров.

Лавров назвал Сеул важным и перспективным партнером Москвы в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Рассчитываю, что сегодня мы рассмотрим и торгово-экономические дела, и гуманитарные контакты, а также обменяемся мнениями по ключевым международным и региональным проблемам, с акцентом как вы и сказали, на ситуацию на Корейском полуострове», - добавил Лавров.

Министр иностранных дел также отметил, что в рамках постоянных контактов между главами двух государств и правительств устанавливаются амбициозные цели развития двусторонних взаимоотношений.