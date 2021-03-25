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Врач объяснила, почему смартфоны опасны для детского зрения

Анна Назайкина
07:20 25.03.2021
Раннее обучение чтению и использование смартфонов могут привести к развитию близорукости у ребенка.
Врач объяснила, почему смартфоны опасны для детского зрения
© Фото: McKaela Taylor, Unsplash
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Зрительная система человека развивается постепенно, как и весь организм. До определенного возраста зрение ребенка еще не сформировано для полноценной зрительной работы. Об этом в разговоре со «Звездой» рассказала офтальмолог, лазерный хирург Ксения Чиненова.

«То есть до семилетнего возраста не просто так наши дети не идут в школу. До этого времени зрение еще не может работать в полную силу для того, чтобы учиться. Дети до семилетнего возраста чаще всего дальнозоркие. И зрительная нагрузка вблизи с мелкими объектами достаточно часто является чрезмерной», - сказала врач.

Раннее использование телефонов, к которым очень рано приучают родители до трехлетнего возраста, когда ребенок уже может пользоваться телефоном, очень часто приводит к тому, что зрение начинает портиться уже к семилетнему возрасту. Очень раннее обучение чтению или каким-то другим зрительным нагрузкам вблизи может навредить здоровью глаз.  

Таким образом, к семилетнему возрасту у ребенка уже может быть склонность к развитию близорукости, особенно если есть генетическая предрасположенность, предупредила врач. Такая чрезмерная нагрузка в раннем возрасте, когда зрение еще не сформировано полноценно, может привести в будущем к плохим последствиям.

«Касательно раннего чтения - в принципе это, конечно, хорошо развивает мозговую деятельность. Однако должны быть определенные тексты, определенные шрифты, определенное время нагрузки, чтобы ребенок не сидел больше часа в попытках прочитать то, что он неспособен толком увидеть. Впоследствии начинается школьная пора, сейчас нагрузка на школьников чрезмерная. Дети тратят очень много времени для выполнения домашнего задания, и после этого они опять же садятся в телефон и продолжают нагружать зрение вблизи», - заявила специалист.

Кроме того, врач рассказала о том, насколько необходимы биологически активные добавки для поддержания детского зрения. По словам Чиненовой, БАД не являются лекарственными препаратами, и в большинстве случаев они не дают ни вреда, ни пользы, так как наш организм, если он здоров, является самодостаточным. Все микроэлементы и вещества, необходимые для зрения, дети сполна могут получить при правильном питании, заключила офтальмолог.

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