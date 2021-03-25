Не отдавайте лишние деньги: адвокат объяснил, как не переплачивать за ЖКХ

Адвокат, правозащитник, эксперт по вопросам ЖКХ Павел Дуксин прокомментировал «Звезде» очередное подорожание коммунальных услуг. На этот раз в 1,5 раза в цене в среднем вырастет услуга по содержанию многоквартирного дома. Общественники считают, что утвержденные в текущем году новые «антиковидные» санитарные правила, которые предусматривают ежедневную влажную уборку подъездов с использованием моющих средств, отправят тарифы на взлет.

«Все это будет происходить за счет собственников. Но необходимо понимать, что если тарифы планируют повышать, то это должно происходить через общее собрание. Просто так нельзя повысить тарифы на содержание и ремонт. Это должно быть утверждено на общем собрании собственников», - подчеркнул Дуксин.

По мнению эксперта, людям необходимо внимательнее относится к документации. Также можно запросить новый протокол, если в платежке появится новый тариф .

«Его (тариф) можно оспорить в суде при необходимости. Получается, данная услуга навязана. Ее прикрывают интересами безопасности, но в обязательном порядке нельзя этого делать. Только бдительность граждан может спасти от переплат», - подчеркнул Дуксин.

Он также отметил, что в среднем влажная уборка происходит раз в неделю, есть утвержденные нормативы.