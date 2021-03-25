Напавшая на женщину под Владимиром сумасшедшая лисица попала на видео

Разъяренная лиса держит в страхе жителей Владимирской области. В Сеть попали кадры, на которых дикое животное в течение десяти минут преследовало женщину, пытаясь напасть из темноты.

Отбиться от хищника прохожей удалось при помощи рюкзака. Судя по кадрам, животное было ранено - один глаз у него практически отсутствовал. При этом лиса нисколько не боялась человека.

По словам местных жителей, лисы часто выходят к людям, но обычно они ведут себя менее агрессивно, а собаки отгоняют их обратно в лес. Этот же хищник не боялся совершенно ничего - не исключено, что он заражен бешенством.