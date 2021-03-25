Переброска бойцов и ликвидация «террористов»: в ВВО прошла масштабная тренировка спецназа

В Восточном военном округе (ВВО) состоялась масштабная тренировка подразделений противодействия терроризму.

Отмечается, что в ходе проверки были отработаны вопросы переброски на большие расстояния и применения по предназначению подразделений специального назначения в составе мобильного резерва командующего войсками ВВО.

Условная террористическая группа планировала совершить нападение на военный аэродром ВВО, согласно замыслу учений. В целях своевременного реагирования на возникшую угрозу захвата аэродрома, командование приняло решение на оперативную переброску мобильного резерва.

Подразделения соединений специального назначения ВВО, входящие в его состав, были подняты по учебной тревоге, совершили марш на бронеавтомобилях «Тигр» и «Тайфун-К» на один из военных аэродромов в Хабаровском крае.

В ходе розыгрыша практических действий военные провели операцию по блокированию и уничтожению «боевиков» на аэродроме.