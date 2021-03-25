Забег в 121 день: в Японии стартовала эстафета олимпийского огня

В Японии дали старт эстафете олимпийского огня. Церемония торжественного зажжения факела прошла в префектуре Фукусима на территории футбольного центра.

Официальные лица произнесли приветственные речи, а местные школьники исполнили песни собственного сочинения. После этого на сцену вынесли лампаду с олимпийским огнем, который привезли из Греции. От него зажгли пламя факела эстафеты.

Первой факел доверили нести чемпионке мира 2011 года, футболистке Адзусе Ивасимидзу. Всего же в эстафете примут участие около 10 тысяч человек. Забег продлится 121 день и завершится к началу летних Олимпийских игр, которые откроются 23 июля.