Отработка маневров: более 160 усиленных рот ЮВО завершили тактические учения с поддержкой авиации

Более 160 усиленных рот мотострелковых, танковых и артиллерийских частей Южного военного округа (ЮВО) завершили двусторонние тактические учения.

Отмечается, что мероприятия боевой подготовки проводились на 30 общевойсковых полигонах и учебно-тренировочных комплексах в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, а также на полигонах военных баз ЮВО в Абхазии, Армении и Южной Осетии.

В марте текущего года было проведено более 80 двусторонних ротных тактических учений.

В едином замысле подразделения общевойсковых объединений и соединений морской пехоты Каспийской флотилии и Черноморского флота отработали полный перечень тактических действий и маневров – в обороне, наступлении, с выполнением задач на различных ландшафтах местности.

В совместных мероприятиях боевой подготовки приняли участие экипажи и летчики самолетов и вертолетов объединения ВВС и ПВО ЮВО. В соответствии с требованием командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова командиры подразделений выполняли учебно-боевые задачи во взаимодействии с мобильными тактическими группами по борьбе с беспилотниками.