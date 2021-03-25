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Воздушная охота с десяти ракурсов: лучшие кадры «триумфальных» пусков С-400 под Астраханью

Константин Исаев
05:00 25.03.2021
ЗРК безошибочно поразили три разные по характеристикам цели - баллистическую, высотную и низколетящую.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Дивизионы зенитных ракетных систем С-400 безошибочно уничтожили цели на полигоне Ашулук в астраханских степях. Корреспондент «Звезды» находился в нескольких метрах от пусковой установки, а камеры телеканала наблюдали за происходящим сразу с десяти ракурсов.

Ракеты уходят в небо. С учетом того, что стреляют сразу два дивизиона С-400, на высоте до 40 километров и в радиусе до 400 километров любая цель будет абсолютно точно и гарантировано уничтожена.

Это первые стрельбы на новых пусковых установках одного из полков ПВО Центрального военного округа. Начальник отделения боевого управления зенитно-ракетного дивизиона Роман Мифтиев до этой астраханской командировки досконально изучил системы предыдущего поколения - С-300. В этот раз - сразу боевая работа и на самых современных зенитно-ракетных системах ПВО страны.

«Важно понимать, что нажатие кнопки, улет дорогой ракеты - это все очень здорово, но у каждой ракеты есть своя цель - защитить обороняемый объект, и она не должна храниться на складах, она должна выполнять свою работу. В принципе, понимание этого и дает ключ к успеху. Запустить, выполнить задачу», - говорит Мифтиев.

Сразу после пусков боевые расчеты должны максимально быстро покинуть точку стрельб. Район стрельб систем С-400 охраняют комплексы ПВО ближнего радиуса действия «Панцирь-С1». Кроме того, сразу после старта колонны по всему периметру срабатывают маскировочные средства. Сквозь дым не то что с разведывательного беспилотника, даже со спутника не будет видно перемещения «Триумфов».

Новая точка и снова подготовка к пуску. Смена освещения на командном пункте - обычная картина, но вовсе не обязательная. Это дело привычки: кому-то удобнее работать при мягком свете, кому-то по душе почти космические сине-фиолетовые тона. Дальше же включается что-то похожее на инстинкт охотника. Возникает чувство выдержки и азарта, объясняет командир зенитно-ракетного дивизиона С-400 Евгений Белик.

«У нас выбора нет. Выбора нет в любом случае, нужно прикрывать обороняемые объекты, и поэтому и эти кнопки, и эти ракеты нужно отправлять по назначению», - добавляет он.

Системы С-400 поразили сразу три совершенно разные по характеристикам цели: баллистическую, высотную и низколетящую. Но на этом точку в своей работе расчетам ЗРС «Триумф» ставить еще рано. Впереди заключительный этап учений - передислокация полка на место штатного боевого дежурства.

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