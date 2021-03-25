Армия Иностранные курсанты НВВКУ впервые прыгнули с парашютом в Сибири Анна Касаткина Прыжки выполнялись с борта вертолета Ми-8АМТШ с высоты 800 метров. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Первые учебно-тренировочные прыжки с парашютом выполнили иностранные курсанты Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ). Перед прыжками курсанты прошли необходимую подготовку. Обучающиеся на 4 курсе специального факультета НВВКУ отработали методику приземления, провели проверку купола парашюта, а также прошли соответствующий инструктаж и обязательный медицинский осмотр. Прыжки были выполнены на аэродроме «Бердск-Южный» с борта вертолета Ми-8АМТШ на парашютных системах Д-10 с высоты 800 метров. Как уточнили в Минобороны России, на сегодняшний день на специальном факультете НВВКУ обучаются более 200 военнослужащих из стран Азии, Африки и Ближнего Востока. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика