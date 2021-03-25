Российские миротворцы доставили гумпомощь в больницу и школу Степанакерта

Военнослужащие российского миротворческого контингента доставили гуманитарную помощь в больницу и школу Степанакерта в Нагорном Карабахе. Необходимые вещи собрали общественные организации, благотворительные фонды и неравнодушные жители России.

В городскую больницу города миротворцами, совместно с представителями Русской гуманитарной миссии и благотворительных фондов «Доктор Лиза» и «Спеши к добру», доставлено более 50 наименований медицинского оборудования и расходных материалов. В том числе, дефибрилляторы, электрокардиограф, одноразовые простыни, лицевые маски, антисептические средства и иное медицинское имущество.

Помимо врачей, подарки из России получили ученики средней школы №3 имени А. С. Грибоедова. Учителям и воспитанникам школы поступило более 350 книг - учебники, художественная литература, а также настольные игры, переданные от лица учащихся средних школ города Москвы и их родителей.

Миротворческий контингент РФ развернут в Нагорном Карабахе для контроля за режимом прекращения огня в регионе, действующем с 10 ноября 2020 года. Основу контингента составляют подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.