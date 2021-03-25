Число случаев заболевания коронавирусом в США превысило 30 миллионов
От коронавирусной инфекции в Штатах с начала пандемии скончались более 500 тысяч пациентов.
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Университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, сообщил, что число случаев заражения коронавирусом в США превысило 30 миллионов.
Общее число выявленных случаев коронавируса в США за все время достигло 30 001 245, скончались 545 053 пациента.
Ранее сообщалось, что минувший год стал самым смертоносным в истории США. Согласно официальных данных, более трех миллионов американцев умерли в 2020 году, а новая коронавирусная инфекция стала третьей по частоте причиной после заболеваний сердечно-сосудистой системы и онкологии.