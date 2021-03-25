В стране и мире Число случаев заболевания коронавирусом в США превысило 30 миллионов Виктория Ивашечкина От коронавирусной инфекции в Штатах с начала пандемии скончались более 500 тысяч пациентов. © Фото: Dinendra Haria globallookpress Читайте нас на: Университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, сообщил, что число случаев заражения коронавирусом в США превысило 30 миллионов. Общее число выявленных случаев коронавируса в США за все время достигло 30 001 245, скончались 545 053 пациента. Ранее сообщалось, что минувший год стал самым смертоносным в истории США. Согласно официальных данных, более трех миллионов американцев умерли в 2020 году, а новая коронавирусная инфекция стала третьей по частоте причиной после заболеваний сердечно-сосудистой системы и онкологии. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика