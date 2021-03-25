Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Число случаев заболевания коронавирусом в США превысило 30 миллионов

Виктория Ивашечкина
02:52 25.03.2021
От коронавирусной инфекции в Штатах с начала пандемии скончались более 500 тысяч пациентов.
Число случаев заболевания коронавирусом в США превысило 30 миллионов
© Фото: Dinendra Haria globallookpress
Читайте нас на:

Университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, сообщил, что число случаев заражения коронавирусом в США превысило 30 миллионов.

Общее число выявленных случаев коронавируса в США за все время достигло 30 001 245, скончались 545 053 пациента.

Ранее сообщалось, что минувший год стал самым смертоносным в истории США. Согласно официальных данных, более трех миллионов американцев умерли в 2020 году, а новая коронавирусная инфекция стала третьей по частоте причиной после заболеваний сердечно-сосудистой системы и онкологии.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
02:21 Армия
Видео
«Стальная бабушка»: 99-летняя ветеран ВОВ выполнила фигуры высшего пилотажа на симуляторе Су-34
01:37 В стране и мире
Эстафета олимпийского огня стартует в Японии
00:00 В стране и мире
Видео
Вакцинация под открытым небом: как борются с полиомиелитом в разрушенном боевиками Алеппо
21:07 Армия
Видео
Сборник рассказов Сергея Шойгу номинирован на две литературные премии
19:34 Армия
Видео
Дождь, туман и грязь: в каких условиях проходит подготовка модифицированных Т-72Б3 и Т-90 к «Танковому биатлону»
Популярное
Популярное
Видео
Чудесная встреча спустя 40 лет: прославившегося в Сети «дворника-полиглота» случайно узнал его сын
«Байден даже не смог бы забраться в машину»: китайцы восхитились ловкостью Путина при управлении вездеходом в тайге
Самолет МС-21 прилетел в Архангельск для прохождения испытаний на обледенение
В недрах Земли оказалась скрыта древняя планета
Видео
Шалость не удалась: в Москве задержаны угнавшие ради шутки иномарку пранкеры
Генетики нашли способ отучить комаров пить человеческую кровь
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.