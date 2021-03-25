Более 53 тысяч человек остались без света в горах Дагестана

В МЧС сообщили, что в Акушинском районе Дагестана было зафиксировано аварийное отключение электроэнергии. Таким образом, без света остаются более 53 тысяч человек.

«Всего без энергоснабжения остается 80 населенных пунктов, 10 654 дома, 53 256 человек, детей из них 13 330, 117 социально-значимых объектов», - сказано в сообщении.

Также уточняется, что бригада электриков выехала на обход.

В конце февраля в Хабаровском крае из-за снежного циклона была повреждена система подачи электроснабжения.

Также сообщалось, что в нескольких населенных пунктах Советско-Гаванского, Ванинского и Нанайского районов необходимо было провести восстановление кровли из-за непогоды на 233 объектах. Для проведения работ из резерва правительства доставлено 385 листов шифера.