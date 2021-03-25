Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Более 53 тысяч человек остались без света в горах Дагестана

Виктория Ивашечкина
23:29 25.03.2021
По последней информации, бригада электриков выехала на обход.
Более 53 тысяч человек остались без света в горах Дагестана
© Фото: pixabay
Читайте нас на:

В МЧС сообщили, что в Акушинском районе Дагестана было зафиксировано аварийное отключение электроэнергии. Таким образом, без света остаются более 53 тысяч человек.

«Всего без энергоснабжения остается 80 населенных пунктов, 10 654 дома, 53 256 человек, детей из них 13 330, 117 социально-значимых объектов», - сказано в сообщении

Также уточняется, что бригада электриков выехала на обход.

В конце февраля в Хабаровском крае из-за снежного циклона была повреждена система подачи электроснабжения.

Также сообщалось, что в нескольких населенных пунктах Советско-Гаванского, Ванинского и Нанайского районов необходимо было провести восстановление кровли из-за непогоды на 233 объектах. Для проведения работ из резерва правительства доставлено 385 листов шифера.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
00:02 В стране и мире
Видео
Спасение из плена боевиков: на границе провинций Идлиб и Алеппо открывается три коридора для беженцев
22:03 В стране и мире
Зеленский утвердил новую стратегию военной безопасности Украины
19:47 В стране и мире
Путин назначил нового посла РФ в Белоруссии
22:03 В стране и мире
Зеленский утвердил новую стратегию военной безопасности Украины
21:32 В стране и мире
Байден решил баллотироваться на второй президентский срок
Популярное
Популярное
Видео
В США дикий медведь пробрался в коттедж и искупался в джакузи: видео
Видео
Опубликованы кадры задержания бывшего боевика из банды Басаева в Москве
Видео
Байден на встрече в Белом доме забыл, к кому обращается
Видео
Чудесная встреча спустя 40 лет: прославившегося в Сети «дворника-полиглота» случайно узнал его сын
В недрах Земли оказалась скрыта древняя планета
Видео
Снежная гроза: кадры удивительного природного явления в Чите
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.