Постпред России при ООН назвал опасной проводимую Западом политику агрессивного неоколониализма

Проводимая западными странами политика агрессивного неоколониализма продолжается и представляет опасность. Об этом на заседании Генассамблеи ООН в День памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли заявил представитель постпредства России при организации Степан Кузьменков.

«Приходится констатировать, что политика агрессивного неоколониализма, проводимая западными государствами, никуда не делась и представляет опасность», - цитирует его ТАСС.

Дипломат отметил, что отстаивающие суверенитет и независимый внешнеполитический курс государства подвергаются экономической блокаде, незаконным односторонним санкциям, а в их внутренние дела «беззастенчиво вмешиваются». По словам Кузьменкова, эта практика идет вразрез с нормами и принципами Устава ООН, а потому ей должен быть положен конец.

Представитель постпредства также добавил, что Россия считает справедливой постановку вопроса не только о принесении извинений африканским странам, но и о выплате компенсации за причиненный моральный и материальный ущерб.