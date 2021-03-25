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Эксперт назвал дешевый способ защитить информацию на смартфоне

Виктория Ивашечкина
02:28 25.03.2021
По словам Дмитрия Рябинина, необходимо проявлять осторожность и обеспечить себе дополнительную страховку, купив недорогой аксессуар.
Эксперт назвал дешевый способ защитить информацию на смартфоне
© Фото: pixabay
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Руководитель интернет-проекта Дмитрий Рябинин назвал дешевый, но эффективный способ защитить информацию на смартфоне от злоумышленников.

«В России участились случаи кражи информации прямо с экрана смартфона. Это произошло из-за возросшей частотности использования смартфона и из-за объема хранения конфиденциальной информации в смартфонах», - подчеркнул Рябинин в интервью радио Sputnik.

По словам эксперта, можно легко не заметить, как за экраном смартфона злоумышленники будут случайно или целенаправленно наблюдать, читая переписку или финансовую информацию.

По словам Рябинина, необходимо проявлять осторожность и обеспечить себе дополнительную страховку, купив недорогой аксессуар. Эксперт рекомендовал с осторожностью пользоваться смартфонами в общественных местах.

«Максимально подстраховаться от этого поможет специальная пленка или стекло антишпион. Это поможет скрыть дисплей от подглядывания», - отметил Рябинин.

По мнению эксперта, стекла антишпионы не только защитят данные от чужих взглядов, но помогут еще и сэкономить на ремонте в случае падения смартфона.

«Защитное стекло для смартфона является очень хорошей идеей, учитывая хрупкость экрана и дороговизну ремонта», - заявил Рябинин.

По мнению эксперта, защита экрана – это плюс, а оптическая защита экрана - это плюс вдвойне.

Ранее аналитик-исследователь цифровых продуктов Роскачества Эльвина Насибулина рассказала, почему смартфон может тайно отсылать фото и видео. По ее словам, такое происходит, если устройство заражено вирусами.

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