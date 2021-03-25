В Москве задержали следователя, подозреваемого в краже вещдоков на 25 млн рублей

В Москве задержан руководитель следственного отдела ОМВД РФ по Ярославскому району. Его подозревают в хищении 25 миллионов рублей, являющихся вещественными доказательствами. Об этом сообщила старший помощник начальника столичного ГСУ СК России Юлия Иванова.

«Возбуждено уголовное дело в отношении начальника следственного отдела ОМВД России по Ярославскому району Москвы. Он подозревается в совершении кражи в особо крупном размере», - сказала она ТАСС.

По данным следствия, преступление полицейский совершил в феврале 2021 года. Похищенные деньги он хранил в сейфе. В настоящее время сотрудники СК допрашивают фигуранта дела и устанавливают его возможных сообщников.

Кроме того, доследственная проверка начата в столичном главке МВД. Отмечается, что, если вина сотрудника будет доказана, его уволят, а руководителей следователя привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.