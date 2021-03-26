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«Память крепче гранита»: МО РФ запустило проект об исторической значимости мемориалов воинам-красноармейцам

Роман Захаров
00:00 26.03.2021
На созданном специалистами оборонного ведомства ресурсе представлены также ранее неизвестные широкой аудитории документы.
«Память крепче гранита»: МО РФ запустило проект об исторической значимости мемориалов воинам-красноармейцам
© Фото: МО РФ
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С момента окончания самой кровопролитной войны в истории человечества минуло уже более 75 лет, однако память о ней остается незабвенной для миллионов потомков героев, сражавшихся за свободу и независимость нашей Родины. Подвиг бойцов, тружеников тыла и мирных жителей увековечен в многочисленных мемориалах на территории РФ и стран ближнего зарубежья. Каждый из них можно посетить, возложить цветы и вспомнить павших героев.

В преддверии 76-й годовщины Победы в ВОВ Минобороны России запускает мультимедийный проект «Память крепче гранита». Он посвящен исторической значимости мемориалов воинам-красноармейцам на территории РФ, ближнего зарубежья и стран Европы. 

© МО РФ

На созданном специалистами оборонного ведомства ресурсе представлены также ранее неизвестные широкой аудитории документы: боевые донесения, приказы, наградные листы, учетные карточки военнослужащих, отчеты, фотографии и схемы.

© МО РФ

Первый выпуск проекта посвящен мемориалам на территории нашей страны: мемориальному кладбищу в городе Псков, Аллее Славы героев-авиаторов Северного флота в поселке Сафроново Мурманской области, памятнику воинам-североморцам в населенном пункте Линахамари Печенгского района Мурманской области, мемориалу в деревне Мясной Бор Новгородской области, «Кургану Славы» вблизи поселка Виллагора и памятнику «Скорбящая мать» в поселке Хелюля Сортавальского района в Карелии, мемориалу «Невский пятачок», легендарной подводной лодке «Щ-317», которая затонула на дне Финского залива между островами Гогланд и Большой Тютерс.

© МО РФ

В начале марта, в преддверии Международного Женского дня, на сайте Министерства обороны РФ открылся раздел «Героини Великой Победы», посвященный подвигу женщин-участниц Великой Отечественной войны. В рамках проекта российское оборонное ведомство продолжило серию публикаций документов времен ВОВ из фондов Центрального архива Минобороны Российской Федерации. 

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