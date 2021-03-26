«Память крепче гранита»: МО РФ запустило проект об исторической значимости мемориалов воинам-красноармейцам

С момента окончания самой кровопролитной войны в истории человечества минуло уже более 75 лет, однако память о ней остается незабвенной для миллионов потомков героев, сражавшихся за свободу и независимость нашей Родины. Подвиг бойцов, тружеников тыла и мирных жителей увековечен в многочисленных мемориалах на территории РФ и стран ближнего зарубежья. Каждый из них можно посетить, возложить цветы и вспомнить павших героев.

В преддверии 76-й годовщины Победы в ВОВ Минобороны России запускает мультимедийный проект «Память крепче гранита». Он посвящен исторической значимости мемориалов воинам-красноармейцам на территории РФ, ближнего зарубежья и стран Европы.