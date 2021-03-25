«Стальная бабушка»: 99-летняя ветеран ВОВ выполнила фигуры высшего пилотажа на симуляторе Су-34

Ветеран Великой Отечественной войны Мария Колтакова выполнила в Воронеже учебный полет на авиационном симуляторе Су-34 с VR-эффектом полного погружения. В связи с этим «стальная бабушка», как она сама себя называет, может в 14-й раз попасть в Книгу рекордов России.

Перед освоением профессии штурмана Мария Денисовна совместно с администрацией области возложила цветы к памятнику своего первого командира, лично наградившего ее медалью «За отвагу» после боев под Воронежем, - дважды Героя Советского Союза генерала Черняховского Ивана Даниловича.

Затем 99-летняя ветеран впервые в жизни выполнила учебный полет на авиационном симуляторе Су-34 авиационного полка Западного военного округа и освоила новую программу дополненной реальности. В паре с Марией Денисовной летал Герой Российской Федерации, военный летчик, подполковник Андрей Дьяченко.