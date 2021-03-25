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«Стальная бабушка»: 99-летняя ветеран ВОВ выполнила фигуры высшего пилотажа на симуляторе Су-34

Анна Касаткина
02:21 25.03.2021
Перед освоением профессии штурмана Мария Колтакова возложила цветы к памятнику своего первого командира.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Ветеран Великой Отечественной войны Мария Колтакова выполнила в Воронеже учебный полет на авиационном симуляторе Су-34 с VR-эффектом полного погружения. В связи с этим «стальная бабушка», как она сама себя называет, может в 14-й раз попасть в Книгу рекордов России.

Перед освоением профессии штурмана Мария Денисовна совместно с администрацией области возложила цветы к памятнику своего первого командира, лично наградившего ее медалью «За отвагу» после боев под Воронежем, - дважды Героя Советского Союза генерала Черняховского Ивана Даниловича.  

Затем 99-летняя ветеран впервые в жизни выполнила учебный полет на авиационном симуляторе Су-34 авиационного полка Западного военного округа и освоила новую программу дополненной реальности. В паре с Марией Денисовной летал Герой Российской Федерации, военный летчик, подполковник Андрей Дьяченко.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Они выполнили фигуры пилотажа: форсированные и боевые развороты, косую петлю, петлю Нестерова («мертвую петлю») и горизонтальные бочки. Кроме того, Колтакова и Дьяченко совершили дозаправку в воздухе, а в заключении с помощью оптико-электронных средств прицеливания идентифицировали военные корабли «противника» и уничтожили их с помощью авиационных средств поражения класса «воздух-земля». Совместный полет продолжался полтора часа.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Современный тренажерный комплекс Су-34 выполнен в виде реальной кабины самолета. Он смонтирован в интерактивной сфере, которая позволяет воссоздать 100% присутствия в системе визуализации и динамической системе подвижности.

Мария Колтакова является 13-кратной рекордсменкой Книги рекордов России. Она называет себя «стальной бабушкой» - ветеран участвовала в Курской битве, освобождала Харьков, Львов, Польшу и Чехословакию. За время войны дважды была контужена, но несмотря на это вынесла с поля боя свыше 300 раненных советских солдат. Сейчас Мария Денисовна ведет уроки мужества для военных медиков и читает свои стихи в интернете. Ранее сообщалось, что Колтакова освоила управление танком Т-72Б3.

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