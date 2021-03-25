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У сотрудницы Роспотребнадзора на Кубани при обыске нашли 11 млн рублей

Иван Линдеманн
20:31 25.03.2021
Следователи считают, что женщина в служебном кабинете получила взятку в размере 150 тысяч рублей. Деньги ей, предположительно, передал представитель коммерческой организации.
© Видео: СК РФ © Фото: СК РФ
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В управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю следователи и сотрудники ФСБ проводят обыски. Как сообщили в региональном СК, фигурантом уголовного дела стала начальник одного из отделов ведомства.

«В ходе обысков следователи изымают предметы и документацию, имеющие значение для расследования», - говорится на сайте Следственного комитета по Краснодарскому краю.

Следователи считают, что женщина в служебном кабинете получила взятку в размере 150 тысяч рублей. Деньги ей, предположительно, передал представитель коммерческой организации. За это сотрудник Роспотребнадзора обещала не принимать меры реагирования при проверке указанного предприятия на предмет соблюдения требований законодательства по обеспечению санитарно-эпидемиологических норм.

«В рамках обысковых мероприятий в квартире подозреваемой обнаружены денежные средства в рублях и иностранной валюте на сумму более 11 миллионов рублей», - говорится в сообщении СК.

В настоящее время продолжаются оперативные мероприятия и по другим адресам, идет допрос свидетелей.

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