В Минэкономразвития объяснили решение о продлении соглашений по ценам на продукты

Цены на сахар, яйца и подсолнечное масло в России резко выросли. Особенно сильный скачок наблюдается в последнюю неделю. Тревожную тенденцию уже заметил Росстат.

Радует лишь курица. Ее стоимость увеличивается не слишком быстро. Хотя, не исключено, что на это влияет Великий Пост, когда люди просто не покупают мяса.

Правительство РФ потребительские цены пытается удержать. Заморозка, как ее называют в Минэкономразвития, будет продлена. Об этом сегодня рассказал журналистам глава Минэономразвития Максим Решетников.

«Желание всех ведомств было выйти из всех соглашений. Выйти из системы административного регулирования. Последние две недели мы увидели риски существенного скачка цен в случае выхода из соглашений. И увидели, что необходимо принятие дополнительных мер», - сообщил Решетников.

Соглашения о фиксации цен на сахар и подсолнечное масло были подписаны в декабре. Их могут продлить, соответственно, на два и на семь месяцев. Кроме того, производителей сахара при соблюдении определенных условий обещают поддержать субсидиями.