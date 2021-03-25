Суд в Адыгее арестовал на два месяца мэра Майкопа, подозреваемого в вымогательстве

Глава администрации Майкопа Андрей Гетманов, подозреваемый в вымогательстве, арестован до 23 мая. Такое решение принял городской суд.

«Майкопский городской суд избрал Андрею Гетманову меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 29 суток, то есть до 23 мая 2021 года включительно», - говорится в сообщении суда.

Уголовное дело в отношении Андрея Гетманова было возбуждено накануне. В тот же день подозреваемого задержали силовики.

Ранее Майкопский городской суд вынес обвинительный приговор бывшему заместителю главы муниципалитета Михаилу Галушко. Его считают причастным к коррупции. Суд назначил ему наказание в виде 12 лет колонии строгого режима.