Самая древняя профессия: как пиратству удается существовать вплоть до наших дней

Джекеры, капперы, буканьеры, флибустьер, корсары - так по разному на протяжении веков называли пиратов. Если внимательно прочесть античный эпос то выясняется, что морским разбоем не гнушались заниматься даже Геракл и Одиссей. Самый пик расцвета пиратства приходится на XVI - XVIII века, когда флибустьеры становятся хозяевами морей. Они даже создают свои собственные пиратские государства на Ямайке, Мадагаскаре и в Северной Африке. Со временем к услугам морских разбойников начали обращаться и монархи, стремясь использовать их в своих политических целях. Например, легендарный пират Френсис Дрейк, корабли которого оказали существенную помощь британским военным судам во время битвы с испанской армадой. В результате Великобритания стала господствующей державой на морских просторах, а британская королева Елизавета I дарует Френсису Дрейку титул рыцаря и звание вице-адмирал.

Наш император Петр Первый тоже поощрял пиратские набеги на Балтийском море на шведские торговые суда и пытался установить отношения с пиратами с острова Мадагаскар, направив туда с тайным посланием два российских военных фрегата. В XIX веке усилиями самых мощных морских держав с масштабным пиратством удалось покончить. Но после Второй мировой войны эта проблема появилась вновь. По подсчетам специалистов, с конца 1990-х годов до сегодняшнего дня мировая торговля ежегодно теряет от пиратства до 15-ти миллиардов долларов. При этом рядовые пираты, участвующие в захвате судов от этих денег получают лишь мизерную часть.

Впервые СССР столкнулся с пиратами в середине 1950-х годов, тогда был захвачен советский сухогруз «Туапсе» в Малаккском проливе у берегов Индонезии. Уже тогда у морских разбойников была своя хорошо поставленная разведка и сеть информаторов, поэтому в водах Юго-восточной Азии пираты грабили только определенные суда. Чтобы раз и навсегда закрыть вопрос с нападениями на советские корабли, перевозящими товары по морю, в Главном штабе Военно-морского флота СССР было решено провести сверхсекретную операцию.

Через ТАСС, на ленты международных информационных агентств была запущена дезинформация: «советский сухогруз с грузом золота и медицинским опиумом отправится из Китая в СССР через Малаккский пролив». Приманка сработала, едва корабль зашел в пролив, как его тут же окружили пираты. Но вместо испуганного экипажа их встретили три сотни вооруженных морпехов и ураганный огонь из всего, что только могло стрелять: от автоматов, до крупнокалиберных пулеметов.

С тех пор о захватах советских транспортников пираты забыли на долгие годы. Но в 1990-е СССР не стало и единый советский торговый флот перестал существовать. Русские моряки начали наниматься на корабли любых стран. В середине 90-х на море еще царило относительное спокойствие, но по словам президента ассоциации международного морского права Василия Гуцуляка, оно стало лишь затишьем перед пиратской бурей.

«Не проходило ни дня, чтобы не было сообщения, как сводки с фронта. Каждый день - нападение пиратов», - вспоминает юрист.

Новое возрождение пиратов состоялось уже в начале XXI века, для понимания причин которого нужно обратить внимания на события, потрясшие небольшую африканскую страну Сомали. В 1991 году оппозиция свергает сомалийского диктатора Мохаммеда Саида Барре. Он правил страной 22 года и провозгласил курс на строительство социализма с исламской спецификой. После свержения диктатора в Сомали начинается затяжная гражданская война, в результате которой сегодня эта страна разделена на несколько регионов, постоянно борющихся за власть. В результате этой борьбы от голода и нищеты погибли сотни тысяч сомалийцев.

На побережье Сомали, в регионе Пунтленд местные жители всегда занимались рыболовством и это приносило им хороший доход. Однако в результате войн ситуация изменилась, прибрежные воды стали контролировать силы военно-морского флота Сомали и они открыли абсолютно беспрепятственный доступ в прибрежные воды иностранным рыболовным судам. Это спровоцировало бесконтрольный вылов рыбы. Кроме того, итальянская мафия облюбовала эти берега, как хранилище для токсичных отходов. В итоге, и без того крохотные запасы рыбы иссякли почти совсем, тогда местные рыбаки стали организовывать отряды самообороны. В этот не самый лучший момент перед их взором на горизонте предстал первый нефтяной танкер. Так началась история сомалийских пиратов.

Февраль 2007 года, захват сомалийскими пиратами сухогруза «Розен» с грузом гуманитарной помощи считается первым официальным случаем морского разбоя у берегов Сомали. Тогда о судьбе корабля и его экипажа долгое время никто ничего не знал, пока бандиты сами не вышли на связь и не выставили свои условия.

5 мая 2010 года нефтеналивное судно «Московский университет» в 500 милях от побережья Сомали было атаковано и захвачено пиратами. Днем ранее «Московский университет» благополучно прошел Баб-Эль-Мандебский пролив в сопровождении фрегата ВМФ России «Маршал Шапошников», который остался у берегов острова Сокотра. Сам же танкер направился в открытый океан и остался без прикрытия, пираты словно знали, когда нужно нападать.

Атакованный разбойниками на маленьких моторных лодках танкер, высотой с девятиэтажное здание, пытался маневрировать, но захватчики оказались проворнее и с помощью кошек и веревочных лестниц оказались на палубе. Капитан успел связаться с российскими военными, после чего «Маршал Шапошников» поспешил на помощь и менее чем через сутки оказался в прямой видимости корабля. Командир первой группы морской пехоты Андрей Ежов вспоминает, что задачу на штурм корабля и освобождение российских моряков поставили практически сразу, после получения сигнала о захвате судна.

«Мы пересели на штурмовые лодки и сразу пошли на штурм судна. Вся операция заняла у нас, огневая фаза, 22 минуты, как всем известно. Мы на быстроходной лодке выскочили перед носом боевого корабля и незаметно подошли в корму “Московского университета”. Закинули туда крюки-кошки, пиратов разбудили, началась перестрелка. Они с бортов открыли огонь по быстроходной лодке, у меня две лодки были в прикрытии, поливали их огнем», - рассказал морпех.

После полного освобождения палубы танкеры морским пехотинцам полковника Ежова предстояло пробраться к заперевшимся в помещениях корабля экипажу. Но как только они подошли к забаррикадированной двери, оставшиеся пираты сразу сдались. По словам командира морпехов, морские разбойники выглядели очень плохо.

«Пираты постоянно под наркотиками, у них нет чувства боли, голода. Они вообще неадекватные сидят, в глаза смотрят, глаза залиты кровью, белки залиты все кровью - неприятное зрелище. Когда пираты увидели, что мы поднимаемся на судно уже на борт, они бросили сопротивление и сложили оружие», - поделился воспоминаниями Андрей Ежов.

С захваченными пиратами поступили гуманно, их посадили в лодку без навигационных приборов и отпустили на волю в тысяче километрах от берега. По мнению президента ассоциации международного морского права Василия Гуцуляка, у военнослужащих не было другого выбора.

«Военные моряки наши столкнулись с проблемой, что нужно пиратов каким-то образом через несколько государственных границ отправлять, в том числе в Россию. Потом проводить сложное следствие, учитывая, что доказательства получены были именно здесь, на море, и так далее, и так далее. Это связано с очень большими расходами и с неотработанной юридической процедурой. Поэтому, взвесив все за и против, они пришли к выводу, что гораздо проще отпустить их, что и было сделано», - объяснил эксперт.

Только с 2008-го по 2012-й год в водах Аденского залива было захвачено 200 судов и 3500 моряков. На их выкупе сомалийские пираты заработали почти полмиллиарда долларов. Но основную прибыль получали далеко не рядовые бандиты. После того, как в 2009 году воды Аденского залива начали патрулировать военные корабли российского военно-морского флота и стран НАТО, сообщений о нападениях сомалийских пиратов стало гораздо меньше. Для большинства из них вновь наступили нелегкие времена, но не для всех.

Среди главных выгодоприобретателей был Мохамед Абди Хасан, по кличке «большой рот». В начале 2000-х он возглавлял самую крупную пиратскую группировку в Сомали. А в 2012-м году объявил, что покончил с преступным прошлым, стал бизнесменом и начал вкладывать деньги в недвижимость в Кении. Абди Хасан стал уважаемым человеком среди местного африканского истеблишмента, представителей которого почему-то совершенно не смущал источник доходов авторитетного бизнесмена. Со временем, кампании Хасана обосновались в ОАЭ и даже появились в Европе. Более того, он даже создал у себя на родине политическую партию и собирался участвовать в выборах.

О прошлом главаря пиратов не забыли в Интерполе, однако на территории Сомали эта авторитетная международная организация была бессильна. Тогда оперативники решили сыграть на двух главных качествах характера Хасана: это тщеславие и любовь к деньгам. Его пригласили в Бельгию в 2013 году якобы для съемок документального фильма о его уникальной судьбе, при этом предложив весьма немалый гонорар. Хасан соглашается и, как только он прилетает в Брюссель, его арестовывают и судят за покушение на жизнь иностранных граждан. Теперь бывший пират сможет вернуться в Сомали не раньше 2035 года.

В самые прибыльные годы пиратства в Сомали также действовал аналог настоящей фондовой биржи. На ней торговали акциями 72-х «морских компаний» - так разбогатевшие пираты называли сами себя. Любой желающий мог вложить свои средства в операцию по захвату судна и в случае успеха разделить прибыль с другими инвесторами.

Награда рядовому пирату за захват судна составляет примерно 30 тысяч долларов, это сумасшедшие деньги для беднейшей страны мира. По словам владельца частной охранной компании судов Олега Крисницына, денежные выплаты обычным пиратам были в сотни раз выше зарплат обычных жителей.

«У них есть такая интересная фишка - тот, кто поднимается на судно, захватывает судно практически, тому в подарок Ленд-Крузер в Сомали. Опять же, нужно учитывать, что в Сомали средняя зарплата, на которой живет человек составляет порядка трех долларов», - заявил специалист.

Кто еще зарабатывает на процветании пиратства у берегов Африки? Почему после подавления морских разбойников в Сомали участились нападения на торговые суда у берегов Нигерии? И откуда у пиратов появился доступ к быстроходным катерам и внушительному арсеналу? Обо всем этом вы узнаете сегодня в программе «Код доступа» на сайте телеканала «Звезда», а также в приложении SMART.TV и на канале в Youtube.