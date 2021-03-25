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Подлинный вред: чем опасно распространение поддельных вакцин от COVID-19

Алексей Дегтярев
19:23 25.03.2021
Согласно официальной статистике, число объявлений по продаже лжевакцин на просторах интернета с января этого года увеличилось на 300 процентов.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Европе царит настоящая паника. Журнал The Spectator высмеивает европейских лидеров, которые молят главу еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен о вакцине. Нервозность по поводу нехватки прививок уже ощущается и за океаном. Сегодня в Мексике сбежали из под стражи контрабандисты, перевозившие в Гондурас почти шесть тысяч доз поддельного «Спутника V».

Несмотря на все заявления производителей, в том числе российских, о том, что пока нет препаратов в открытой продаже, в Даркнете бойко идет торговля вакцинами. Доставка из США гарантируется в любую точку планеты. Оплата в биткоинах.

Согласно официальной статистике, число объявлений по продаже лжевакцин на просторах интернета с января этого года увеличилось на 300 процентов. Зафиксировано 1200 объявлений. Например, китайская SINOPHARM и англо-шведская AstrazЕneca обойдутся желающим их купить примерно в 38 тысяч рублей. Подделки Johnson&johnson и «Спутника V» ценятся дороже - более 45 тысяч.

Спрос рождает предложения. Во многих, даже высокоразвитых странах, вакцинация сорвана. Ставка мировых лидеров на препарат AstrazЕneca не сыграла. В Канаде на флаконы с этим препаратом теперь необходимо наносить надпись - «Может вызывать тромбоз». Германия, после остановки вакцинации англо-шведским препаратом, требует от Брюсселя ускорить процедуру одобрения «Спутника V» на общеевропейском уровне. Иначе в Берлине намерены самостоятельно договариваться с Москвой. 

«Мы находимся в тесном контакте, вплоть до возможного меморандума о взаимопонимании с российской стороной, и я думаю, мы можем быстро заключить контракт. Важно знать сколько доз может быть доставлено и когда. Я поддерживаю, чтобы мы делали это на национальном уровне, если Европейский Союз не предпримет шаги», - заявил министр здравоохранения Германии.

Эта политическая чехарда вокруг вакцинации только на руку мошенникам. Президент Словакии Зузана Чапутова призвала премьер-министра страны Игоря Матовича подать в отставку на фоне его решения закупить российскую вакцину от коронавируса, без одобрения Еврокомиссии. Такую риторику объяснил венгерский  журналист Миклош Омольнар. Он опубликовал, график поставок и секретные контракты Еврокомиссии  по закупкам  вакцин. Согласно этим документам, монополия Брюсселя и толкает обывателей на черный рынок.

«Государства-члены ЕС не заключали контрактов с производителями вакцин, они могут использовать только определенные количества, но, поскольку нет санкций в отношении сроков поставки, производители вакцин доставляют их так, как они хотят или могут», - уверен Омольнар.

Неудивительно, что мошенники разных мастей пользуются этой неразберихой как могут. В России такой проблемы, к счастью, нет. Привиться может любой желающий. А вот справками о прививках торгуют.

Фальшивая справка нужна, в основном, для зарубежных поездок. Вот только прежде чем ее покупать, перед полетом стоит задуматься, не туда ли тоже полетели сбежавшие мексиканские контрабандисты с очередной порцией поддельной вакцины.

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