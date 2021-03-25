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Сенатор Бондарев заявил, что военную продукцию РФ заказывают из 50 стран мира

Иван Линдеманн
18:54 25.03.2021
По его словам, объем экспорта продукции военного назначения в прошлом году составил более 15 миллиардов долларов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Привиться от коронавируса вакциной «Спутник V» зарубежным военным атташе предложил председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Во время ежегодного брифинга он отметил, что Россия всегда готова оказывать помощь и идти на сотрудничество, в том числе с США и их союзниками по НАТО.

Однако альянс увеличивает активность у наших границ. За год число полетов воздушных разведчиков увеличилось на треть. И такие провокации мешают нормализации отношений. Говорил Бондарев и о государствах, которые поддерживают контакты с Москвой в военно-технической сфере.

«В сфере военно-технического сотрудничества Россия поддерживает контакты почти с половиной государств мира, около 50 стран являются заказчиками нашей продукции военного назначения», - сказал Бондарев.

По его словам, объем экспорта продукции военного назначения в прошлом году составил более 15 миллиардов долларов.

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