Россия с 1 апреля возобновит авиасообщение с шестью странами

РФ с 1 апреля возобновляет авиационное сообщение еще с шестью странами. Речь идет о Германии, Венесуэле, Сирии, Таджикистане, Узбекистане и Шри-Ланке.

«С учетом эпидобстановки в отдельных странах и по согласованию с председателем правительства Михаилом Мишустиным принято решение о возобновлении на взаимной основе с 1 апреля 2021 года регулярного международного авиасообщения с Венесуэлой (Москва - Каракас два раза в неделю), Сирией (Москва - Дамаск один раз в неделю), Таджикистаном (Москва - Душанбе один раз в неделю), Узбекистаном (Москва - Ташкент один раз в неделю) и Шри-Ланкой (Москва - Коломбо один раз в неделю)», - говорится в сообщении, распространенном оперштабом по борьбе с распространением COVID-19 в РФ.

В оперативном штабе также сообщили, что начиная с 1 апреля по согласованию с авиационными властями ФРГ на взаимной основе будет возобновлено регулярное авиасообщение по маршрутам Франкфурт-на-Майне - Москва - Франкфурт-на-Майне (пять раз в неделю), Франкфурт-на-Майне - Санкт-Петербург - Франкфурт-на-Майне (три раза в неделю). Рейс Москва - Берлин - Москва будет выполняться пять раз в неделю, а Москва - Франкфурт-на-Майне - Москва - трижды в неделю.

Ранее в Росавиации сообщили, что Россия в полном объеме готова к возобновлению авиасообщения с Кубой. В настоящий момент этот вопрос находится в стадии обсуждения.