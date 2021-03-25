Ледяные фонтаны: военные инженеры провели профилактику паводков под Челябинском

В Челябинской области военные инженеры Центрального округа готовятся к паводкам. Военнослужащие взрывают лед на реках региона и в местах вероятного подтопления, где проживают тысячи людей.

В начале марта саперы Западного военного округа взорвали 200 килограммов взрывчатки на реке в Московской области.

Затор высотой три метра образовался недалеко от Наро-Фоминска. Военные инженеры провели точечные подрывы и расчистили примерно километр русла.