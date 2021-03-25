Шойгу обсудил с министром обороны Турции ситуацию в Сирии
Разговор состоялся в четверг, 25 марта, по инициативе турецкой стороны, уточняет российское военное ведомство.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Госдума РФ
Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе телефонного разговора с коллегой из Турции Хулуси Акаром обсудил обстановку в Сирии, сообщает Минобороны РФ.
В ходе беседы стороны уделили внимание взаимодействию в рамках совместной комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, уточняет российское военное ведомство.
Также министры обсудили другие темы, представляющие взаимный интерес.