Торпедная атака: противолодочные корабли уничтожили «вражескую» субмарину в Черном море

В Черном море прошли учения противолодочных кораблей «Суздалец» и «Касимов» по поиску и уничтожению подлодки условного противника, сообщает отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

В роли «вражеской» субмарины выступила одна из подводных лодок флота. Экипажи кораблей выполнили стрельбы торпедным оружием, уточняет пресс-служба.

По завершении мероприятий катер-торпедолов вытащил из воды все практические торпеды. В последующем противолодочные корабли проведут совместные учения с расчетами берегового ракетного комплекса «Утес».

БРК «Утес» разработан в Крыму еще во времена СССР. Комплекс оснащен крылатой ракетой П-35 и может применяться в системе с береговыми ракетными комплексами «Бал» и «Бастион». После развала Советского Союза БРК оказался на территории Украины и был передан украинским ВМС.

Один дивизион комплекса пришел в небоевое состояние, второй удалось законсервировать. После воссоединения Крыма с Россией НПО машиностроения приступило к возрождению «Утеса».