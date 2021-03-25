Ночной пилотаж: пилоты Су-27 отработали воздушный бой в небе Балтики

Летчики Су-27 морской авиации Балтфлота провели учебные воздушные бои в темное время суток.

В ночном небе пилоты истребителей отработали технику пилотирования в сложных условиях, провели как наступательные, так и оборонительные маневры, чередуя самые разные скорости и высоты.

Был отработан и воздушный бой с самолетами условного противника. Чтобы в него вступить, их надо было еще обнаружить - роль скрывающихся неприятельских истребителей выполняла двойка Су-30СМ. По ним были выполнены электронные пуски управляемых ракет.

Кроме того, летчики Су-27 успели отработать ускоренную подготовку к вылеты и парные взлеты.

Всего в полетах участвовало 10 пилотов истребителей Су-27 Балтийского флота и инженерно-технический состав, который обеспечивал подготовку самолетов к взлету.