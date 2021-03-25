Неизвестный захватил самолет в Мавритании и угрожает взорвать его
В настоящее время к месту ЧП стягивают отряды сил безопасности.
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В международном аэропорту Нуакшота в Мавритании неизвестный захватил самолет и угрожает взорвать его. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.
По данным СМИ, пассажиров в лайнере нет. В настоящее время к месту ЧП стягивают отряды сил безопасности Мавритании.
Среди требований злоумышленника - заплатить ему выкуп. Личность мужчины неизвестна. Отмечается, что с полицией он разговаривает на английском языке.