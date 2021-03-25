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СМИ: истребитель ВМС США F-35B выстрелил в себя из пушки

Роман Захаров
15:01 25.03.2021
К настоящему моменту причины инцидента остаются невыясненными.
СМИ: истребитель ВМС США F-35B выстрелил в себя из пушки
© Фото: flickr
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Истребитель короткого взлета и посадки F-35B морской пехоты США случайно выстрелил в себя из 25-мм пушки. Об этом пишет портал The Drive.

Инцидент, по данным журналистов, произошел в Аризоне еще 12 марта, но известно о нем стало лишь сейчас.

Согласно материалу, после разрыва снаряда у воздушного судна была повреждена нижняя часть фезюляжа. Пилот во время происшествия не пострадал. Кроме того, он сумел посадить самолет на базу.

Отмечается, что Центр морской безопасности Соединенных Штатов классифицировал аварию как несчастный случай класса А, что является наиболее высоким уровнем по шкале ЧП в американских ВС.

В то же время детали аварии до сих пор остаются невыясненными. Известно лишь, что во время выстрела взорвался снаряд PGU-32 / B SAPHEI-T. Скорее всего, причина ЧП связана с неисправностью боеприпаса.

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