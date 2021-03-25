Дань уважения павшим бойцам: участники акции «Сад памяти» высадили свыше 700 тысяч деревьев

Международная акция «Сад памяти», стартовавшая 18 марта, начала шествие по всей России. Всего за одну неделю участники из 19 регионов, включая города и лесничества - высадили свыше 700 тысяч деревьев в честь погибших в годы Великой Отечественной войны.

Места для проведения акции выбирают сами местные жители, они связаны с особыми событиями войны, героями, подвигами. Сегодня мероприятие состоялось в Северной Осетии. Уже в воскресенье акция выйдет за рубеж – деревья высадят в Киргизии.

Акция «Сад памяти» в 2021 году вновь охватит все 85 регионов страны и продлится до 22 июня. Принять в ней участие может каждый. Для этого необходимо зайти на карту акции садпамяти2021.рф, найти ближайшую к себе точку и зарегистрироваться.

В прошлом году частники акции «Сад памяти» высадили более 27 миллионов деревьев. Акция началась в марте 2020 года на юге России, а завершилась в июле на Камчатке. В мероприятии приняли участие свыше 300 тысяч человек, в том числе 20 тысяч волонтеров.