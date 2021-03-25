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Дань уважения павшим бойцам: участники акции «Сад памяти» высадили свыше 700 тысяч деревьев

Андрей Аркадьев
15:06 25.03.2021
В этом году мероприятие вновь охватит все 85 регионов страны и продлится до 22 июня.
Дань уважения павшим бойцам: участники акции «Сад памяти» высадили свыше 700 тысяч деревьев
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Международная акция «Сад памяти», стартовавшая 18 марта, начала шествие по всей России. Всего за одну неделю участники из 19 регионов, включая города и лесничества - высадили свыше 700 тысяч деревьев в честь погибших в годы Великой Отечественной войны.

Места для проведения акции выбирают сами местные жители, они связаны с особыми событиями войны, героями, подвигами. Сегодня мероприятие состоялось в Северной Осетии. Уже в воскресенье акция выйдет за рубеж – деревья высадят в Киргизии.

Акция «Сад памяти» в 2021 году вновь охватит все 85 регионов страны и продлится до 22 июня. Принять в ней участие может каждый. Для этого необходимо зайти на карту акции садпамяти2021.рф, найти ближайшую к себе точку и зарегистрироваться.

В прошлом году частники акции «Сад памяти» высадили более 27 миллионов деревьев. Акция началась в марте 2020 года на юге России, а завершилась в июле на Камчатке. В мероприятии приняли участие свыше 300 тысяч человек, в том числе 20 тысяч волонтеров.

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